القبض على سارقين بدمشق وإعادة مصاغ ذهبي ومسروقات بقيمة 2 مليون ليرة

ادعى صاحب محل معد لبيع قطع تبديل الدراجات النارية في شارع خالد ابن الوليد إلى قسم شرطة القنوات في دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على دخول المستودع العائد لمحله ليلاً، وسرقة مصاغ ذهبي وزنه أربعمائة وستة وثلاثون غراماً، وقطع دراجات نارية بقيمة مليوني ليرة سورية .



ومن خلال البحث التحري تمكن قسم شرطة القنوات من معرفة السارقين وإلقاء القبض عليهم في حي (دمر البلد)، وذلك أثناء قيامهم ببيع إحدى قطع التبديل المسروقة، وهم المدعوين ( ز . أ )، و(م . س) و( ر . ش )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بدخولهم إلى المستودع العائد لمحل المدعي ليلاً وسرقة المصاغ الذهبي وقطع تبديل الدراجات النارية الموجودة فيه.



تم استرداد كامل المصاغ الذهبي وقطع الدراجات النارية وسلمت إلى صاحبها أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً .



وزارة الداخلية السورية