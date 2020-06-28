القبض على سارقي منازل في اللاذقية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول تعرض بعض المنازل للسرقة بطريقة الخلع والكسر أثناء غياب أصحابها .



ومن خلال المتابعة وتقصي المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على السارقين وهم : (ص . ك) تولد 1979 و (ب . ع) تولد 1977 ، وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة عدة منازل بطريقة الخلع والكسر ليلاً وأن الشخص الذي كان يرشدهم على المنازل يدعى (ع . غ) تولد 1972 ألقي القبض على الأخير والحوادث على الشكل التالي :



- إقدامهما بالشهر الثاني من العام الحالي بالساعة (20.00) على الدخول لمنزل كائن على دوار هارون بطريقة خلع القفل بواسطة بانسة ومفك براغي وسرقة مصاغ ذهبي .



- إقدامهما بالشهر الأول من العام الحالي بنفس الطريقة ليلاً على الدخول لمنزل بحي الشيخ ضاهر قرب بناء الأحوال المدنية وسرقة عدة مصاغ ذهبي أيضاً .



- إقدامهما على الدخول لمكتب ومنزل بحي الصليبة قرب فرن غزال وكذلك إقدامهما بنفس الطريقة على الدخول لمنزل بحي عين أم إبراهيم وذلك منذ حوالي خمسة أشهر وبعثرة محتوياتهم وعدم العثور على مسروقات (مصاغ ذهبي) .



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص أصولاً .





وزارة الداخلية السورية