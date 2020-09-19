ماذا ينتظر السوريون من روسيا؟
اتفاقية التطبيع تهدد قناة السويس
الخارجية الروسية: تركيا تماطل بتنفيذ التزاماتها في إدلب
الصرّاف يستقبل السوريين: أهلاً بحاملي الدولارات
تباينات بين تركيا وروسيا بشأن إدلب: فشل اجتماعات أنقرة
وزير النفط: أزمة البنزين إلى انفراج ولن تزيد أسعاره... نطلب من المواطنين الصبر
مظاهرات ضد الإحتلال التركي في إدلب وحماة
الخارجية السورية ترد على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس بشار الأسد
الخارجية: ميليشيات "قسد" تواصل جرائمها بحق الأهالي باستهداف قطاع التعليم
وفد روسي في أنقرة لاستئناف المشاورات حول سوريا
زندقة كوفيد 19: ديانة كوفيد الباطنية
100ألف طالب يحرمون من التعلم رفضاً لمناهج "قسد"في الحسكة
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد" في محيط بلدة عين عيسى
سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي
إصابات إثر اقتتال جديد بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي في ريف الحسكة

القبض على سارقي الكابلات الكهربائية بريف دمشق

أكدت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض وبالجرم المشهود على كل من (م . ا) و (ن . ا) أثناء قيامهما بسرقة كبل كهربائي رباعي من أحد المعامل بمحلة صحنايا منطقة المعامل”.

وأضافت أنه “تم إحضارهما إلى مركز الناحية وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بأكثر من عملية سرقة للأكبال النحاسية” .

وأوضحت أن التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً .

وفي السياق نفسه ادعى أحد المواطنين من سكان بلدة صحنايا بسرقة مبلغ مالي من منزله وقدره سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية بوساطة الدخول من نافذة المنزل.

ومن خلال التعقّب وتكثيف الدوريات تم الاشتباه بابن شقيق المدعي المدعو (خ . ا) حيث تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية ، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المبلغ المالي حيث تم استرداد كامل المبلغ وتسليمه لصاحبه أصولاً .