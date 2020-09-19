القبض على سارقي الكابلات الكهربائية بريف دمشق

أكدت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض وبالجرم المشهود على كل من (م . ا) و (ن . ا) أثناء قيامهما بسرقة كبل كهربائي رباعي من أحد المعامل بمحلة صحنايا منطقة المعامل”.



وأضافت أنه “تم إحضارهما إلى مركز الناحية وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بأكثر من عملية سرقة للأكبال النحاسية” .



وأوضحت أن التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً .



وفي السياق نفسه ادعى أحد المواطنين من سكان بلدة صحنايا بسرقة مبلغ مالي من منزله وقدره سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية بوساطة الدخول من نافذة المنزل.



ومن خلال التعقّب وتكثيف الدوريات تم الاشتباه بابن شقيق المدعي المدعو (خ . ا) حيث تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية ، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المبلغ المالي حيث تم استرداد كامل المبلغ وتسليمه لصاحبه أصولاً .