القبض على سارق محترف يمتهن سرقة المبالغ المالية من السيارات في دمشق وريفها.

وردت معلومات إلى شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق حول وقوع عمليات سرقة من السيارات يقوم بها أشخاص مجهولين ويتم التخطيط لها بدقة ويستهدفون الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ مالية من شركات الصرافة.



ومن خلال التحري وجمع المعلومات تبين أن الفاعل يقوم بوضع قطع معدنية حادة أسفل عجلات السيارات لإحداث أعطال بها أثناء إقلاع سائقها ويستغل انشغاله بإصلاح العجلات ومغافلته وسرقة المبالغ المالية الموضوعة داخل السيارة، وتم التوصل إلى معرفة أحد المشتبه بهم وهو المدعو ( محمد ناصر . ك )، وتوجهت دورية على الفور إلى مكان تواجده وقامت بإلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتجوال في مدينة صحنايا على متن دراجة نارية نوعها (سنفور) يستخدمها بعمليات السرقة

وبتفتيشه ضبط بحوزته عدة قطع حديدية حادة وأدوات خلع وكسر، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه منذ حوالي السنتين على امتهان عمليات السرقة والسطو في مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع شخصين متوارين، وقيامهم بارتكاب (17) عملية سرقة من المواطنين الذين يخرجون من شركات الصرافة والحوالة باستخدام قطع معدنية مصنعة خصيصاً لهذا الغرض بقصد إشغال سائق السيارة بعملية إصلاح العجلات، كما اعترف انه يقوم بسرقة المواطنين على متن دراجة نارية أحياناً، وبسيارة خاصة نوعها ( كيا سيراتو ) أحياناً أخرى.



تم إحضار السيارة المذكور والدراجة وحجزهما أصولاً، واسترداد مبلغ ( 6.500.000 ) ستة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية، وبتدقيق وضعه تبين بأنه مطلوب بجرائم سرقة ويوجد بحقه أكثر من (20) سابقة بنفس الجرم.



تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه ومازالت الأبحاث مستمرة عن شريكيه حتى إلقاء القبض عليهما وتقديمهما إلى العدالة.



وزارة الداخلية السورية







