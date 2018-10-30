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القبض على سائق شاحنة لنقل السيارات المفخخة في الموصل

أكدت  الاستخبارات العسكرية  أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنت من الإيقاع بسائق شاحنة تخصص في نقل السيارات المفخخة في الموصل.


وأوضح جهاز الاستخبارات العراقي العسكري في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، وبعملية استباقية وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الإيقاع بسائق شاحنة متخصص بنقل السيارات المفخخة لتنظيم "داعش" وألقت القبض عليه في مخيم الجدعة الرابع بالقيارة في مدينة الموصل، واعترف بنقله عدة سيارات مفخخة مستغلا شاحنته المخصصة لهذا الغرض".


ويعتبر المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم تسليمه لجهة الطلب.

 


RT