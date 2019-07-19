القبض على خادمة سرقت مبلغ مالي من منزل مخدومها

نتيجة الملاحقة المستمرة والبحث عن مرتكبي جرائم السرقة في محافظة حماه من قبل الوحدات الشرطية وبعد ورود شكوى إلى مركز شرطة السلمية من أحد المواطنين بتعرّض منزله لسرقة مبلغ مالي أثناء غيابه عنه بطريقة الخلع والكسر من قبل شخص مجهول الهوية.



ومن خلال المتابعة الدقيقة والتحري وجمع المعلومات تبين أن مرتكب السرقة هي الخادمة التي تعمل في المنزل المدعوة (م . م)، وتم إلقاء القبض عليها من قبل مركز شرطة السلمية، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على سرقة منزل المدعي بعد أن استطاعت مغافلته وأخذ نسخة عن مفتاح منزله بحكم عملها ضمن منزله بصفة خادمة، واستغلت غيابه عن المنزل وسرقت كيس نايلون يحتوي على مبلغ / 950.000/ تسعمائة وخمسون ألف ليرة سورية من درج خزانة خشبية بطريقة الخلع والكسر ، ثم قامت بإخفاء المبلغ المسروق داخل لعبة للأطفال ضمن حديقة منزلها، وإنفاق جزء منه على عدة دفعات.



تم استرداد مبلغ /820.500/ ثمانمائة وعشرون ألف وخمسمائة ليرة سورية، وسلمت إلى صاحبها أصولاً ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص .



الشرطة