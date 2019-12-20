القبض على ثلاثينية تسرق محال سوق الحميدية

ألقت الجهات المختصة في دمشق القبض على امرأة ثلاثينية عقب سرقتها أحد محلات السوق الشهيرة، كما وقع عدد من الشبان متعاطي الحبوب المخدرة في قبضة القسم.



وحول قضية السارقة الثلاثينية، أكدت "وزارة الداخلية" على فيسبوك صفحتها الرسمية أن معلومات وردت، تفيد بوجود امرأة ثلاثينية العمر مجهولة الهوية تقوم بالدخول إلى محلات سوق الحميدية ونشل الأموال وسرقة البضائع من تلك المحلات.



وأضافت الوزارة إنه وبعد التحري حول المرأة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض عليها في الجرم المشهود بعد أن قامت بالسرقة من أحد المحلات، وذلك بعد ساعة واحدة من ارتكابها الجرم، وتم استرداد المسروقات وإعادتها إلى أصحابها أصولاً.



وفي سياق آخر، ونتيجة تكثيف الدوريات الليلية في مدينة دمشق تمكن القسم من إلقاء القبض على عدد من الشبان، وعثر بحوزتهم على مواد وحبوب مخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم وتعاطيهم مادة الحشيش والحبوب المخدرة.