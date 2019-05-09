القبض على ثلاثة أشخاص يتلاعبون بالدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة

تمكن قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص من القاء القبض على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم (20) كيس دقيق تمويني معبأ يدويا ممهور عليه أكياس عبر الشرق وآلتين غربال كهربائيتين وآلة حياكة كهربائية ( درازة ) تستخدم لحياكة أكياس الطحين بعد تغيير محتواها وقبان كهربائي و(3) مناخل يدوية وعلى ملصقات و( 20 ) كيس طحين فارغ ممهور عليهم الشركة العامة للمطاحن و(15) كيلو نخالة وشاحنة خاصة ( سوزكي ) تستخدم لنقل الدقيق التمويني، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتلاعب بالدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة وإستخدامه في صناعة المعجنات، تم تنظيم ضبط أصوليوسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص لينالوا جزائهم العادل .







وزارة الداخلية