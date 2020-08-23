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القبض على تاجر مخدرات خطير بريف دمشق

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أحد أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة بريف دمشق؟

وفي التفاصيل، وبناءً على معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات توجهت على الفور إلى مكان تواجد أحد تجار إلى ريف دمشق.

ومن خلال المراقبة ورصد تحركات المذكور تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض، على التاجر المذكور، والذي يوجد بحقه أكثر من/٤٠/ طلب وإذاعة بحث ونشرات شرطية جميعها، بجرائم ترويج المواد المخدرة والمتاجرة بها، حيث صودر منه سلاح حربي حاول استخدامه أثناء إلقاء القبض عليه لكن تمت السيطرة.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين معه بتجارة وترويج المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.