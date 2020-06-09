القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة أمنية

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسين جمعة أنه تم القبض على أحد تجار المخدرات ومصادرة كمية /160/كغ من مادة الحشيش المخدر.



وبيّن جمعة أنه وبكمين محكم في إحدى قرى ريف دمشق قامت إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على أحد تجار المخدرات انتحل صفة أمنية، وصادرت كمية /160/كغ من مادة الحشيش المخدر، كما تم حجز السيارة المستخدمة بعملية النقل والتي تبين أنها تسير بلوحات مزورة.



وأكد جمعة أن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وأنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.





الوطن