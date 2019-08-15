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القبض على امرأة تروج لمادة الهيروئين

بناءً على توجيهات وزارة الداخلية بمتابعة مروجي المواد المخدرة والمتاجرين فيها في كافة المحافظات وتوقيف كل من يثبت تورطه بالتعامل بهذه الآفة الخطيرة.

ومن خلال المتابعة الحثيثة لتجار المواد المخدرة في محافظة دمشق وريفها، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على امرأة من مروجي المواد المخدرة في محلة الزاهرة الجديدة، عُثر بحوزتها على كمية / 25/ خمسة وعشرون غراماً من مادة الهيروئين المخدر ، وكمية /200/ مئتان غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة وترويجها، وإن كل غرام من هذه المادة يقسم إلى أربعة أقسام ويتم ترويجه لحوالي /100/ مئة شخص من متعاطي مادة الهيروئين في مدينة دمشق.

ومازالت التحقيقات مستمرة معها لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 


الداخلية