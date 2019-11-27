القبض على العصابة التي تسرق المحلات التجارية

تمكن قسم شرطة الحميدية في دمشق من إلقاء القبض على عصابة امتهن أفرادها السرقة وكانوا ينفذون أغلب عملياتهم في المحلات والمكاتب بوقت متأخر من الليل.



وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنه بناء على شكاوى عدة وردت لقسم الحميدية حول سرقات لمحلات تجارية ومكاتب في عدة أحياء في دمشق مثل القنوات – عرنوس – الحميدية – المرجة، تم التحري والبحث.



وورد في الشكاوى أنه تم رصد عصابة يرتدي أفرادها قبعات لإخفاء شخصيتهم والتضليل ويقومون بكسر أقفال المحلات التجارية قبل سرقتها، حيث سرقوا مبالغ مالية تتجاوز ملايين الليرات.



وبعد تكثيف الدوريات الليلية ، تمكن قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض متزعم هذه العصابة ويدعى (ط . ط) وبرفقته 3 شبان من أفراد هذه العصابة .



وبتدقيق وضع متزعم العصابة ، تبين أنه مطلوب بجرائم سرقة ومن أرباب السوابق بارتكابها ،كما اعترف بسرقة مبالغ مالية تجاوزت الملايين من حوالي 9 محلات بأحياء مختلفة بمدينة .



كما تبين بالتحقيق أن العصابة تروج المواد المخدرة وتتعاطاها وتم العثور في هواتف أحد الأفراد على مقطع فيديو مصور لجلسات التعاطي.



وبينت “الداخلية” ، أنه تم استرداد جزء من الأموال المسروقة وحجز دراجة نارية وهواتف نقالة ، والبحث مستمر للقبض على باقي أفراد العصابة .