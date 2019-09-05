القبض على احد مطلوبي الأنتربول الدولي بريف حماة الغربي

أكد مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أن شرطة ناحية جب رملة، وبعد المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات ، قبضت وبكمين محكم على أحد أخطر المطلوبين بجرائم القتل في ريف حماة الغربي وغيره ، هو المدعو( م.ا ) لوجود عدة مذكرات بحث بحقه لارتكابه جرائم قتل والاشتراك بأخرى وإحالته لمحكمة الميدان والانتربول الدولي.



وبيَّنَ المصدر أن المقبوض عليه قيد التحقيق معه لكشف المزيد من الجرائم التي ارتكبها ، وسيتم تقديمه للجهات الطالبة بعد استكمال التحقيقات اللازمة أصولاً وتنظيم الضبط اللازم بحقه