القبض على اثنين من مروجي المخدرات في دمشق

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بدمشق القبض على اثنين من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهما كميات من مادة الحشيش والكبتاغون المخدر.



وأوضحت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات بدمشق ألقت القبض على شخصين من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهما 18 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و18 ألف حبة كبتاغون مخدر كانت ضمن السيارة التي يستقلانها.



وكان فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق ألقى في منتصف الشهر الجاري القبض على شخصين من مروجي المخدرات في محافظة ريف دمشق وضبط بحوزتهما 14 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن السيارة التي كانا يستقلانها.

سانا