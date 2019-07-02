لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
عن الفساد وحجب خدمة الواتس والجنون السوري
محاكمة 10 سوريين في لبنان بجرم الإرهاب ومحاربة الجيش السوري
سورية تنفي تلقي أي دعم ملموس من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
الجيش يدك مواقع المسلحين المتشددين في تل ملح والجبين
تركيا تتهم الجيش السوري بقتل أحد جنودها وتبدأ قصف مواقع سورية‏
روسيا و الصين تتخليان عن استخدام الدولار
صدور الدفعة السابعة من اسماء برنامج تمكين المسرحين وصرفها خلال 10 أيام ..
قانون الأحوال الشخصية تحت القبة من جديد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

القبض على إحدى أكبر عصابات سرقة الطحين المدعوم في حلب

ألقت القوى الأمنية القبض وبالجرم المشهود على عصابة تسرق الطحين الحكومي المدعوم المخصص للأفران، إضافة لسرقة المازوت والخميرة المدعومة أيضاً، ما يخلق أزمة خبز وازدحام أمام الأفران، رغم تأمين الكميات اللازمة من قبل الحكومة، والتي تكفي حاجة جميع المواطنين، وتضمن عدم حدوث أي ازدحام..


وفي التفاصيل ، يقوم مسؤولون عن فرن “العتيق” بمنطقة الكلاسة بجمع الطحين من أربعة أفران على الأقل، حسب التحقيقات الأولية، ويخبزون جزء من الطحين المخصص لهم فقط، بينما يباع الباقي في السوق السوداء وبأضعاف سعره المدعوم، والذي تتكلف الدولة مبالغ كبيرة لتأمينه، وإيصال رغيف الخبز للمواطنين بأسعار رمزية.

وتقوم العصابة أيضاً ببيع جزء من الطحين المسروق إلى أفران تخبز للجمعيات الخيرية بهدف خلط الطحين الأبيض بالأسمر كون الأسمر رخيص الثمن ، حيث يقومون باستبدال أكياس الطحين داخل الأفران بأكياس مخصصة لمطاحن خاصة، كي تسهل عملية النقل .


ولتأمين السرقة قامت العصابة بفتح نوافذ من الفرن لمبنى مجاور ومنه للأفران والمطاحن المتعاملة معهم، أبرزها مطحنة “الدرويش” في المعادي

 

 

هاشتاغ سوريا