القبض على أول عصابة تتلاعب بأسعار الدولار بعد المرسومين الرئاسيين

ألقت إدارة الأمن الجنائي في سوريا ، القبض على أشخاص يمتهون تصريف العملات الأجنبية بما فيها الدولار ، دون ترخيص .



ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، فيديو لعملية القبض على المتورطين وأظهرت فيه كمية المبالغ المالية التي بحوزتهم .

وضبط دوريات الأمن الجنائي مع الأشخاص عملات أجنبية مختلفة ، وتمت مصادرة المبالغ وتسليمها إلى مصرف سوريا المركزي.

وبين الداخلية أن الأشخاص المقبوض عليهم كانوا يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وتضبط بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.



وكانت الوزارة قد خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ ، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.



وتأتي هذه الإجراءات عقب صدور مرسومين تشريعيين يوم السبت ، الأول يقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات (مثل الدولار ) ، والثاني يقضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة ، أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية .