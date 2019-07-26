القبض على أم وزوجها في السلمية لقيامهما بتعذيب طفلي الشهيد بطريقة وحشية

تقدم المواطن ( عماد. ج ) بشكوى إلى مركز شرطة منطقة السلمية حول تعرّض أبناء شقيقه الشهيد الطفلة ( ناتالي) تولد 2013، وشقيقها ( أمير ) تولد 2016، للتعذيب والضرب من قبل والدتهما المدعوة ( رشا. ح )، وزوجها المدعو (مضر. ج ).



تم توجيه دورية من مركز الشرطة مباشرةً إلى منزل زوج الأم، وتم إلقاء القبض عليه مع زوجته وإحضار الطفلين، وبالتحقيق مع الأم وزوجها اعترفا بقيامهما بتعذيب وتعنيف واضطهاد الطفلين أبناء الشهيد وكذلك قيام الزوج بإطفاء أعقاب السجائر على جسديهما، وقيام الأم بالدعس برجليها على رأس الطفلين وضربهما بالعصا.



ولدى عرض الطفلين على الطبيب الشرعي تبين وجود كدمات رضية على كافة أنحاء جسديهما وسحجات كبيرة على الساعدين وكدمات على الأظافر ناتجة عن محاولات زوج الأم اقتلاع أظافر الطفلين بأداة حادة (بانسة)، إضافة لنحول شديد واضح لدى الطفلين بسبب سوء تغذية شديد، وبقائهم في العراء لساعات مما أصاب الطفل ( أمير ) بسحايا نتيجة تعرضه لأشعة الشمس الحارقة.



وبينت الطفلة أن زوج أمها كان يعاقبها وشقيقها بمنعهما من الطعام ويقدم لهما قطعة خبز وماء فقط على مدى أيام، ويعذبها بتشويه شعرها وقصه بطريقة وحشية.وبتحري منزل المقبوض عليهما عُثر فيه على أدوات التعذيب وتمت مصادرتها.تم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء أصولاً لينالا جزاء ما اقترفت أيديهما، الذي قرر تسليم الطفلين إلى عمهم، وسلما إليه أصولاً .



وزارة الداخلية