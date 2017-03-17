القبض على أحد مروجي المخدرات بمدينة حماة

ضبط عناصر فرع مكافحة المخدرات في حماة كمية من الحبوب المخدرة والحشيش داخل أحد الأوكار في حي دوار الجب بمدينة حماة.



وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة.. أنه بناء على تحريات ومتابعة فرع مكافحة المخدرات تم الاشتباه بوجود مروج للمخدرات في حي دوار الجب ومن خلال الرصد والملاحقة تم إلقاء القبض على (علي . ز) متلبسا أثناء قيامه بعملية الترويج.



ولفت المصدر إلى أنه خلال التحقيق اعترف بأنه يخبئء كمية من الحبوب المخدرة والحشيش في أحد الأوكار حيث تم ضبط 2150 حبة من نوع كبتاغون إضافة إلى 7 غرامات من الحشيش المخدر.



واعترف المجرم باشتراكه مع أشخاص آخرين في عملية الترويج حيث يقوم عناصر فرع مكافحة المخدرات بملاحقتهم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

سانا