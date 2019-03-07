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القبض على أحد مروجي المخدرات بريف حمص الشمالي

تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في ريف حمص الشمالي .


وبينت مصادر مطلعة أنه وبناء على توجيهات قائد شرطة حمص، اللواء عبد الحكيم الوردة، لمتابعة نشاط مروجي المخدرات في المحافظة، قامت احدى دوريات الأمن الجنائي بنصب كمين للمدعو ( ب، د) مواليد ١٩٨٤ على مدخل مدينة الرستن .


وأضافت المصادر أن ” المقبوض عليه كان بحوزته ٢٥ ألف حبة كبتاغون مخدرة و ٣ غ حشيش و ١٠٠ دولار مزورة، كما سيتم تحويله إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات ” .


يشار إلى أن فرع الأمن الجنائي بحمص ألقى القبض على اثنين من تجار المخدرات في حي العباسية وهما ( سالم، خ، ا) و ( عدنان، خ، ا) وبحوزتهما نحو ١٠ آلاف حبة مخدرة وذلك في نهاية كانون الثاني من العام الحالي .


كما ضبط فرع مكافحة المخدرات بحمص، في بداية شهر شباط، شخصين وبحوزتهما ٢٠ ألف حبة كبتاغون مخدرة خلال محاولتهما تهريبها و ترويجها في حماه .