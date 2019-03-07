القبض على أحد مروجي المخدرات بريف حمص الشمالي

تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في ريف حمص الشمالي .



وبينت مصادر مطلعة أنه وبناء على توجيهات قائد شرطة حمص، اللواء عبد الحكيم الوردة، لمتابعة نشاط مروجي المخدرات في المحافظة، قامت احدى دوريات الأمن الجنائي بنصب كمين للمدعو ( ب، د) مواليد ١٩٨٤ على مدخل مدينة الرستن .



وأضافت المصادر أن ” المقبوض عليه كان بحوزته ٢٥ ألف حبة كبتاغون مخدرة و ٣ غ حشيش و ١٠٠ دولار مزورة، كما سيتم تحويله إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات ” .



يشار إلى أن فرع الأمن الجنائي بحمص ألقى القبض على اثنين من تجار المخدرات في حي العباسية وهما ( سالم، خ، ا) و ( عدنان، خ، ا) وبحوزتهما نحو ١٠ آلاف حبة مخدرة وذلك في نهاية كانون الثاني من العام الحالي .



كما ضبط فرع مكافحة المخدرات بحمص، في بداية شهر شباط، شخصين وبحوزتهما ٢٠ ألف حبة كبتاغون مخدرة خلال محاولتهما تهريبها و ترويجها في حماه .