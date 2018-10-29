القبض على أحد مروجي المخدرات بحمص

ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على أحد مروجي تجارة المخدرات وبحوزته أكثر من50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.



وذكر في حمص أنه بعد المتابعة الدقيقة وبناء على تقاطع المعلومات ومقارنتها حول تحرك ومكان وجود أحد مروجي المخدرات تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بحمص من القاء القبض على المدعو”ا ق” من سكان ناحية تلبيسة وبحوزته 297 قطعة من الحشيش المخدر بوزن 594ر52 كيلوغراما.





وتعمل قيادة شرطة محافظة حمص على مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين والمروجين لهذه المواد حيث قبضت في الـ 15من الجاري على أحد مروجي المخدرات في مدينة حماة وبحوزته 5ر14 كيلوغراما من مادة الحشيش و9 آلاف حبة من الكبتاغون المخدر