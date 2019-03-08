القبض على أحد افراد عصابة ” شلّحت” زبائن ” الهرم” في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على المدعو (ع-ب) مواليد 1989 أحد أفراد عصابة قامت بارتكاب عدة حوادث سرقة وتشليح في المحافظة.

وأكد مصدر في فرع الأمن الجنائي باللاذقية أن “أفراد العصابة قاموا بسلب المال من مواطنين استلموا حوالات مالية من شركات “الهرم” للحوالات االمالية في المحافظة “.



وأوضح المصدر أن “عملية السلب كانت تتم من خلال مراقبة الزبائن وهم يستلموا حوالاتهم المالية، وبعد خروجهم من مكتب شركة الحوالات يقوم افراد العصابة بملاحقتهم بواسطة دراجة نارية وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية”.



وأضاف المصدر أن “المدعو (ع-ب) واحد من أفراد عصابة أقدم على سرقة عدة سيارات بعد كسر زجاجها”.



وأكد المصدر أن ” المدعو (ع-ب) اعترف بارتكاب أكثر من عشر حوادث سرقة وسلب بنفس الطريقة والأسلوب بالاشتراك مع آخرين، كما تبين وجود عدة طلبات بحق المدعو (ع -ب)”.



وتابع المصدر في فرع الأمن الجنائي باللاذقية أن “التحقيقات لا تزال جارية لإلقاء القبض على باقي الشركاء واسترداد المسروقات”، مبينا أنه “سيتم تقديم المدعو (ع-ب) وسيتم تقديمه للقضاء اصولا”.



وكان فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على عصابة مؤلفة من ثلاث نساء ورجل، أقدمت على ارتكاب أعمال سلب وسرقة في مدينة اللاذقية وريفها.

تلفزيون الخبر – اللاذقية