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القبض على أحد أفراد عصابة لسرقة السيارات في مصياف

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على أحد أفراد عصابة لسرقة السيارات في منطقة مصياف.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أنه “بعد تحريات دقيقة بناء على بلاغ من أحد المواطنين عن سرقة سيارته من أمام مشفى مصياف الوطني ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي القبض على (ح أ) أحد أفراد عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تقوم بسرقة السيارات”.

وأضاف المصدر إنه تم استرداد السيارة وإعادتها إلى صاحبها وإن عمليات التحريات والتقصي مستمرة للقبض على (س أ) و(م أ) الشريكين في جريمة السرقة.

وألقى الأمن الجنائي في حماة خلال الأسابيع الماضية القبض على عدة عصابات تقوم بترويج المخدرات والعملة المزورة والسلب والسطو المسلح وذلك في حيي الأندلس وجنوب الملعب وكراجات الانطلاق بالمدينة.

سانا

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