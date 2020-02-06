ألقى فرع الأمن الجنائي بدرعا القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بترويج عملات أردنية مزورة في مدينة درعا وريفها.



وذكرت وزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بدرعا حول وجود أشخاص يقومون بترويج عملة أردنية مزورة ضمن المحلات العامة في المدينة تم رصد تحركات المشتبه بهم ومراقبتهم وألقي القبض على شخص يدعى م. س وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج العملة المزورة.



واعترف المدعو م.س وفق البيان بتعامله مع شخص يدير شبكة مؤلفة من ثلاثين شخصاً لا يعرفون بعضهم البعض يقومون بترويج العملة الأردنية والسورية والدولار الأمريكي المزور ضمن مدينة درعا وريفها ويحصل على العملات المزورة من شخص مجهول خارج سورية حيث بدأ بالعمل معه باستغلال المسافرين الأردنيين الذين يأتون لشراء الدخان الأجنبي فيأخذ منهم المبالغ بالعملة الأردنية ويستبدلها بعملات مزورة.



كما اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن من درعا من خلال شراء أجهزة خلوية منه وأثاث منزل كامل من محل مفروشات تقدر قيمتها كلها بملايين الليرات ودفع ثمنها بالعملة الأردنية المزورة واعترف أيضاً بعمله بتجارة الأسلحة والذخيرة وشرائها من أشخاص مسلحين وقيامه بإطلاق النار على شخصين قاما بسرقة شاشتين من منزله.



وبينت الوزارة أنه تم استرداد أثاث المنزل وثلاثة أجهزة خلوية وسلمت إلى صاحبها أصولاً وما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.