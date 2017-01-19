القبض على أحد أفراد عصابة تروج المخدرات وضبط ألف حبة كبتاغون

ضبط فرع الأمن الجنائي في حماة كميات من الحبوب المخدرة معدة وجاهزة للترويج في حي جبرين بالمدينة.



وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة أن دوريات من فرع الأمن الجنائي “داهمت بناء على معطيات ومعلومات أحد الأوكار في حي جبرين بالمدينة وضبطت بداخله كمية ألف حبة كبتاغون مخدرة معدة وجاهزة للترويج”.



وأشار المصدر إلى أن عناصر فرع الأمن الجنائي “ألقوا القبض خلال عملية مداهمة الوكر في الحي على أحد المروجين للمخدرات” مبينا أنه “تتم متابعة التحقيقات لكشف بقية عناصر العصابة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة”.



وأكد المصدر أن الجهات المختصة “تتابع مهامها في ملاحقة العصابات التي تقوم بترويج المخدرات والعملة المزورة وعمليات الخطف والسلب في المحافظة”.



وضبط الأمن الجنائي في حماة نهاية الشهر الماضي 500 حبة كبتاغون وكميات من الحشيش المخدر وعملات مزورة من فئة الألف ليرة وألقى القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص تقوم بترويج المخدرات والعملة المزورة وذلك في حي الحميدية بالمدينة.

سانا