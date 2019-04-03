القبض على أب وابنه الحدث امتهنوا سرقة الأجهزة الخليوية في اللاذقية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من القبض على المدعو (ح-س) مواليد 1970 وابنه الحدث (م-س) لإقدامهما على سرقة ونشل الأجهزة الخليوية باستمرار.



وأوضح مصدر في فرع الأمن الجنائي أن “المدعو (ح-س) وابنه أقدما على سرقة الأجهزة الخليوية من المحلات والمواطنين على مواقف الباصات والأماكن المزدحمة ضمن مدينة اللاذقية”.



وأشار المصدر إلى أن” المدعو (ح-س) وابنه اعترفا بارتكاب أكثر من 40 حادثة سرقة، حيث تم استرداد 27 جهاز من مختلف الأنواع”.



وأضاف المصدر:” كما تم مصادرة كمية من الحشيش كانت بحوزة الأب المدعو (ح-س) بقصد التعاطي”، مؤكدا أنه “تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمهما للقضاء أصولا”.



يشار إلى أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على المدعوة (ب- س) انتحلت صفة طبيبة في منظمة “اليونيسيف” مختصة بمعالجة الأمراض السرطانية، حيث وصفت أدوية لمعالجة الأمراض الخبيثة واستجرت مبالغ مالية كبيرة من مواطنين وصلت إلى عدة ملايين”.



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