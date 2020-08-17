القبض على «غشّاش» بسماعة «بلوتوث» في اللاذقية

ألقت شرطة اللاذقية القبض على طالب في جامعة تشرين، أقدم على الغش الامتحاني بسماعة «بلوتوث».



وذكر موقع وزارة الداخلية أن إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي ألقت القبض على الطالب (خليل . ق) مواليد ١٩٩٣، وبحوزته سماعة بلوتوث صغيرة الحجم كانت بضمن أذنه وعثر بجيبه على جهاز إرسال للسماعة.



وأضاف الموقع أنه، بالتحقيق مع الطالب اعترف بإقدامه على الغش الامتحاني بواسطة سماعة البلوتوث، وذلك بالاشتراك مع شخصين متواريان عن الأنظار مقابل مبلغ مالي قدره (350 ألف ليرة سورية) للمادة الواحدة.