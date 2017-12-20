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القاهرة تكشف معلومات خطيرة عن تدريب (الجيش الحر) في مصر

 

كشف عبد المنعم التراس مستشار الرئيس المصري للشؤون العسكرية، معلومات خطيرة عن خطط (الإخوان المسلمين) في تدريب (الجيش الحر) خلال فترة رئاسة محمد مرسي لمصر.

وأضاف الفريق التراس خلال لقائه بالدعاة في مصر، أن قادة الجيش المصري ووزير الدفاع والمجلس العسكري التقوا مرسي 6 مرات وقتها، وعرضوا عليه الرؤية الاستراتيجية لتهدئة الموقف في سوريا، إلا أنه حتى يوم 26 حزيران لم تكن لديه ردود، سوى قوله إن (التنظيم الدولي للإخوان) اجتمع في قطر وقرر أن الدوحة ستمول (الجيش السوري الحر)، ويتم تدريبه في مصر.

وأوضح أن الجيش كان يدفع إلى نجاح مرسي بأي شكل من أجل أن تتقدم البلاد للأمام وتخرج من الأزمة، لكن هناك خلافات أثيرت بين الرئاسة والجيش، كان أولها مخطط لتوطين 12 ألف فلسطيني في سيناء، فقام وزير الدفاع وقتها بإصدار قرار منع التملك لمسافة 5 كيلومتر لإفشال خطة زحزحة غزة إلى مصر.

ونوه بأن إنذار الـ 7 أيام، الذي أصدره وزير الدفاع السيسي وقتئذ لـ”محمد مرسي” قبل القبض عليه سببه درء المفسدة وتخليص البلاد من الفتنة.

المصدر: اليوم السابع

 

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