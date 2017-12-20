القاهرة تكشف معلومات خطيرة عن تدريب (الجيش الحر) في مصر

وأضاف الفريق التراس خلال لقائه بالدعاة في مصر، أن قادة الجيش المصري ووزير الدفاع والمجلس العسكري التقوا مرسي 6 مرات وقتها، وعرضوا عليه الرؤية الاستراتيجية لتهدئة الموقف في سوريا، إلا أنه حتى يوم 26 حزيران لم تكن لديه ردود، سوى قوله إن (التنظيم الدولي للإخوان) اجتمع في قطر وقرر أن الدوحة ستمول (الجيش السوري الحر)، ويتم تدريبه في مصر.

وأضاف الفريق التراس خلال لقائه بالدعاة في مصر، أن قادة الجيش المصري ووزير الدفاع والمجلس العسكري التقوا مرسي 6 مرات وقتها، وعرضوا عليه الرؤية الاستراتيجية لتهدئة الموقف في سوريا، إلا أنه حتى يوم 26 حزيران لم تكن لديه ردود، سوى قوله إن (التنظيم الدولي للإخوان) اجتمع في قطر وقرر أن الدوحة ستمول (الجيش السوري الحر)، ويتم تدريبه في مصر.