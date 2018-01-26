القاهرة تحذر واشنطن من نتائج التدخل التركي في عفرين
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، أن التدخل التركي في منطقة عفرين شمال غرب سورية يشكل تهديداً كبيراً لآفاق الحل السياسي في سورية.
وحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري أكد لتيلرسون “أهمية احترام سيادة سورية وعدم تعريض الشعب السوري لمزيد من القتل والتدمير”، وقال شكري: “إن استمرار تلك العمليات يشكل تهديداً خطيراً لآفاق الحل السياسي للأزمة وجهود القضاء على الإرهاب في سورية”.
مشدداً على دعم مصر لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في سورية، من جهته قال تيلرسون أن بلاده حريصة على استمرار التنسيق مع مصر من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية.
المصدر: وكالات
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