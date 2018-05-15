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القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان مساء غد الثلاثاء

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان مساء يوم غد الثلاثاء الواقع في ال29 من شعبان 1439هجري الموافق لـ 15 أيار 2018.

وطلب القاضي الشرعي الأول من كل من يرى هلال الشهر المبارك مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها علما انه فرض كفاية على المسلمين مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفياً على الأرقام التالية 2213452 -2261612-2261613- والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.

ولفت القاضي الشرعي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة بالإثبات.

 

 

المصدر: سانا

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