القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شوال عند غروب يوم غد الاثنين

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال عند غروب يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1440 هجرية الموافق الثالث من حزيران لعام 2019.



وطلب القاضي الشرعي الأول في بيان تلقت سانا نسخة منه من كل من يراه مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها لافتا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد في هذا الشأن وإعلامها هاتفيا على الأرقام التالية.. 2213452 – 2261611 -2261613 ورقم الفاكس 2224062 ليصار الى تعميم الاثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.



وأشار المعراوي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيتواجدون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة ليصار إلى إثبات شهر شوال من المحكمة الشرعية بدمشق.