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القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي اليوم لتلاعبها بسعر الصرف

أصدر مصرف سورية المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤدي الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية، وتضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30/04/2020، ويأتي هذا الإجراء نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.


وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.


– شركة أبو عيون السود أخوان للصرافة (مكتب)


– شركة المتحدة للصرافة المساهمة


– شركة النضال للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة


– شركة زمزم للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة


– شركة شام للصرافة المساهمة


– شركة أيوب للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة


– شركة دهب للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة


– شركة عرنوس وشريكه للصرافة (مكتب)


– شركة الثقة للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة


– شركة الشعار وشريكه للصرافة (مكتب)


– شركة زياد حسين وشريكه للصرافة (مكتب)


– شركة نادر مكتبي وشركاؤه للصرافة (مكتب)


– شركة باهام وشامي للصرافة (مكتب)


– شركة حجازي وسمان وبارودي للصرافة (مكتب)