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القاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الاعمال عماد غريواتي و عائلته

أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لآل الغريواتي، وشملت أموالالقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الاعمال السوري عماد غريواتي و عائلته رجل الأعمال السوري «عماد الغريواتي» وزوجته وأبناءه وطالت حتى الإحفاد من مواليد 2000.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للقرار الذي صدر في العاشر من اكتوبر الجاري، والذي يتضمن 11 اسم من عائلة الغريواتي، وفي مقدمتهم والدة الأشقاء “غريواتي”، صبرية السمان, واستهدف القرار 5 من أبناء “زهير غريواتي”، هم: عماد (الأكبر والأشهر بينهم)، عصام، حنان، بشار، محمد، فضلا عن زوجة “عماد غريواتي”، بشرى العلبي، و4 من ابنائهما هم: نور،زهير، فيصل، حمزة، علما أن الأخيرين (فيصل،حمزة) لم يبلغا عمر 18.فيما لم تذكر القرار السبب الرئيسي وراء الحجز على تلك الأموال.

ويعيش “عماد” في “دبي” الإماراتية، منذ عدة سنوات، إثر مغادرته من سوريا، حيث استقال من منصب رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق منذ عام 2012, وتعتبر عائلة الغريواتي من أكبر وأقدم أصحاب رؤوس الأموال في سوريا، ويمتلكون مجموعة كبيرة الشركات ومعارض السيارات.

أما أهم شركات غريواتي فهي:

– شركة غريواتي أوتو: وكلاء لاند روفر، جاكوار، فورد، كيا، ميركوري، لنكولن.

– معمل الكابلات السورية الحديثة وهو الأضخم في سوريا.

– شركة أبناء زهير غريواتي للإلكترونيات والكهربائيات، مستوردي الأجهزة الكهربائية وأجهزة الإنارة.

– مجموعة غريواتي وكلاء لشركة “إل جي” الكورية العالمية للالكترونيات المنزلية.

– المشفى التخصّصي لأمراض القلب والأوعية.

– الشركة السورية لصناعة السيارات السياحية.

– مشروع قضبان النحاس والكبلات.

– شركة غريواتي للمشاريع الصناعية.

– شركة بلاستيكا لإنتاج الحبيبات البلاستيكية.

– شركة المحوّلات الحديثة.
– شركاء في مصنع ضخم لإنتاج الإسمنت مع مجموعة مستثمرين آخرين (المتحدة لصناعة الإسمنت).

– عماد غريواتي من أبرز مؤسّسي شركة إعمار الشام.

– من أبرز مساهمي شركة شام القابضة.

– من أبرز مساهمي بنك الشرق سورية.

– من مؤسسي قناة الدنيا الفضائية.

– من أبرز المساهمين في بنك الشام الإسلامي.

المصدر:وكالات

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