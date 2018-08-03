الفيلم الروائي “ماورد” ضمن عروض المهرجان السينمائي بمكتبة الأسد

ضمن أفلام المهرجان السينمائي الذي يقام على هامش فعاليات معرض مكتبة الأسد الثلاثين عرض ظهر اليوم الفيلم الروائي الطويل “ماورد” للمخرج أحمد ابراهيم أحمد وسيناريو سامر محمد اسماعيل.

الفيلم حكاية رمزية عن قرية يعيش أهلها على زراعة الوردة الشامية وتقطيرها ليسرد عبر مشاهده مراحل الحياة السياسية المعاصرة التي عاشتها سورية ضمن إسقاط لعلاقة حب ربطت ثلاثة معلمين تناوبوا على تدريس الأطفال في مدرسة القرية بفتاة جذابة اسمها نوارة ولكن الفتى اليافع محمود وحده من أحبها ببراءة فاحتفظ بصورها عشرات السنين وخبأها من أيدي الإرهابيين التكفيريين عندما اقتحموا هذه القرية وأحرقوها وقطعوا ورودها.

يشار إلى أن فيلم “ماورد” هو من بطولة رهام عزيز وعبد اللطيف عبد الحميد وفادي صبيح ورامز الأسود ونورا رحال وأمانة والي ووسيم قزق ويوسف المقبل ولجين إسماعيل ومحمد خاوندي.

وستعرض في الأيام القادمة ضمن فعاليات المهرجان السينمائي أفلام “رد القضاء” للمخرج نجدت أنزور و”أنا وانت وأمي وأبي” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد و”مطر حمص” و”رجل وثلاثة أيام” للمخرج جود سعيد و”حرائق” للمخرج محمد عبد العزيز و”ليليت” للمخرج غسان شميط و”الأب” للمخرج باسل الخطيب.

ويتضمن البرنامج الثقافي المرافق لمعرض الكتاب ندوات فكرية وأمسيات شعرية وقصصية وحفلات توقيع كتب.