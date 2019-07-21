الفيلم الروائي الطويل “الاعتراف” في سينما سيتي بدمشق

أطلقت المؤسسة العامة للسينما الأسبوع الماضي العرض الرسمي الخاص بالفيلم الروائي الطويل “الاعتراف” في سينما سيتي بدمشق وسط حضور حشد من الفنانين والإعلاميين.



و”الاعتراف” هو سادس الأفلام التي تنتجها المؤسسة لـ”باسل الخطيب” الذي كتب السيناريو له بالاشتراك مع مجيد الخطيب وتدور أحداثه في زمنين الأول مطلع ثمانينات القرن الماضي والزمن الحالي عبر تقاطع بعدة خطوط مرتبطة بالحرب وما طال الشعب السوري جراءها من إرهاب وأزمات معيشية وبقدرته على استنفار إرادته لمقاومتها.



مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين أشار في كلمته إلى أهمية الأعمال السينمائية التي أنتجتها المؤسسة عبر تاريخها وخاطبت فيها المجتمع وهمومه بمشاركة العديد من النجوم السوريين وشكلت محطة مهمة في تاريخ مسيرتهم الفنية والمهنية معبرا عن سعادته بمشاركة الفنان الكبير غسان مسعود بطولة هذا الفيلم وحرصه على تسخير كل إمكانياته لمصلحة العمل لإنجاحه.



مخرج الفيلم الخطيب تحدث عن أهمية الفيلم وإختلافه عن باقي تجاربه السينمائية السابقة مشيرا إلى مشاركة نجله مجيد بكتابة النص باعتبارهما ينتميان إلى جيلين واسلوبين مختلفين في الكتابة وتبعا لذلك سيؤدي إلى نتائج مختلفة كاشفا بأنه بصدد التحضير لفيلم جديد مع الفنان الكبير دريد لحام.



الفنان العالمي غسان مسعود عبر بدوره عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في أفلام مؤسسة السينما ومع المخرج باسل الخطيب متمنيا ألا يكون الأخير وأن تتجاوز السينما السورية الظروف الصعبة التي تمر بها.



الفنان أسعد فضة لفت بدوره إلى أهمية التجربة السينمائية التي يخوضها جيل الشباب.



وأوضح الفنان فارس ياغي الذي يجسد شخصية الجندي عمار في الفيلم أن مشاركته هي الثالثة مع الخطيب.



ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم التمثيل السورية وهم “غسان مسعود” ، ديمة قندلفت، كندة حنا ،محمود نصر، روبين عيسى، وائل أبو غزالة، حسن دوبا، قمر مرتضى، سوزان سكاف، رنا العضم، يوسف مقبل ، فؤاد وكيل، فارس ياغي، جمال شقير، عبد الله شيخ خميس، محسن عباس، وائل شريفة، أسيمة أحمد، علا سعيد، بمشاركة الأطفال ربيع جان و رند عباس و حسن رمضان و جواد السعيد.



شذى حمود