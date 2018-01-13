(الفيل الملك) في صالات السينما السورية

انطلقت في صالتي سينما سيتي بدمشق والزهراء بحلب عروض فيلم الرسوم المتحركة اللبناني (الفيل الملك) وهو العمل العربي الأول من نوعه بمدة تسعين دقيقة من إنتاج مشترك بين شركتي ميم للإنتاج الثقافي وهونربويا وبطولة نخبة من الفنانين اللبنانيين.

وقال المدير الإعلامي للفيلم علي زين “هذا الإنتاج السينمائي الضخم يثبت قدرة الشباب العربي على صناعة الإنجازات كما يعتبر محاولة جادة لانتشال السينما العربية من حالة الاستهلاك لصناعة السينما الغربية بما يقدمه من نموذج احترافي في عالم الكرتون ويعكس ثقافتنا ليقدم نموذجاً أخلاقياً يحتذي به ناشئتنا وأطفالنا”.

وقال المدير الإعلامي للفيلم علي زين “هذا الإنتاج السينمائي الضخم يثبت قدرة الشباب العربي على صناعة الإنجازات كما يعتبر محاولة جادة لانتشال السينما العربية من حالة الاستهلاك لصناعة السينما الغربية بما يقدمه من نموذج احترافي في عالم الكرتون ويعكس ثقافتنا ليقدم نموذجاً أخلاقياً يحتذي به ناشئتنا وأطفالنا”.