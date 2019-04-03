للعسل الأبيض فوائد مختلفة، معظمنا يعلم أهميته الغذائية، ونسمع كثيرًا عن فوائده الصحية والطبية، نورد فيما يأتي أهم الفوائد الصحية والطبية للعسل الأبيض.



1. مكافحة آثار الشيخوخة



أكدت دراسة نيوزلندية أن العسل الأبيض يمكنه مقاومة آثار الشيخوخة ويقلل الشعور بالقلق، حيث وجد العلماء أن الوجبة الغذائية المضاف إليه العسل أدت إلى تحسين وظائف الذاكرة بدرجة ملحوظة والوجبات المحلاة بالعسل الأبيض ربما تكون مفيدة في تقليل الشعور بالقلق وتحسين الذاكرة خلال فتره التقدم العمر على وجه التحديد أكثر من غيرها من المراحل.



2. علاج مشاكل الجهاز التنفسي



تناول فنجان من الليمون الساخن المحلى بمعلقة عسل أبيض كبيرة له دور فعّال في حالات نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والزكام، ويعالج تهيج الحلق ويساعد على تهدئة القصبات والشعب الهوائية، ويقلل من اضطرابات النوم في حالات المرض أو ما يسمى بالسعال الليلي، ويساعد على الاسترخاء، ويعد علاجاً ملائماً لحالات الربو القصبي.



3. مكافحة أمراض المعدة والجهاز الهضمي



الحرص على تناول ملعقة كبيرة يومية من العسل الأبيض، يزيد من نشاط الأمعاء ولا يسبب تخمراً لمرضى الجهاز الهضمي ولا يسبب تهيجاً لجدران القنوات الهضمية ويعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي بالأنسجة ويجعل عملية الإخراج سهلة، ويلغى تأثير الحموضة الزائد في المعدة فيمنع الإصابة بقرحة المعدة والإثنا عشر.



4. مضاد للأمراض النسائية ومدر للبن الرضاعة



فضلًا عن أنه يعتبر علاجاً لآلام الطمث وانقباض الرحم وتسمم الحمل فهو يستخدم في علاج سرطان الثدي، كما أنه مفيد للأم المُرضع، حيث يعوضها ما تفقده من فيتامينات وأملاح معدنية وسكريات كما أنه يفيد الطفل الرضيع حيث يزيد من إدرار اللبن عند الأم ويزيد من المحتوى الغذائي والأجسام المضادة بلبن الثدي ويدعم مقاومة الطفل للأمراض.



5. مكافحة الأورام السرطانية



يوجد بالعسل مادة الديوتيريوم المضادة للأكسدة مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.