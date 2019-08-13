بمشاركة دبابات T-90 .. شاهد كيف حرّر الجيش السوري قرى الريف الحموي
شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )
مقتل 3 من قياديي “جيش الأحرار” بنيران الجيش العربي السوري بريف إدلب
تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح في سوريا
مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب
إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات

الفنانة شكران مرتجى : فكرت في الانتحار … وأتمنى الموت دائماً

كشفت الفنانة شكران مرتجى عن أنها لا تهاب الموت بل تتمناه بشكل دائم باعتبار أن الآخرة ليس بها شر وهو السبيل الذي سيجمعها بكل أحبابها الذين رحلوا ، وقالت في لقاء مصور : ” دائماً أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين وفوق ما في شر ورح بلتقي كل الناس الحلوين ” .


وحول الحزن الذي سيعتريّ محبيها بعد رحيلها أشارت إلى أن الناس ستنسى بعد يومين من موتها ، لافتة إلى أن والدتها ووطنها سوريا وبلدها الأم فلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم .


وصرحت لأول مرة بأنها فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة ، مؤكدة أنها الآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع .


يذكر أن الفنانة شكران مرتجى كشفت في وقتٍ سابق تعرضها للتنمر ، ووجهت رسالة حازمة لكل من ينتقدون الفنانين بكلمات مسيئة جارحة وكتبت عبر إحدى صفحاتها : ” لا تغار مني … هلكت لوصلت لهون … لا تسرق حلمي … لا تصادر رأيي … انتقدني بس لا تشتمني ” .


وأضافت : ” اختلف عني لا تخانقني … لا تقتلني بحرفك … لا تحكي معي بس لا تحكي عليّ ” .