الفنانة شكران مرتجى : فكرت في الانتحار … وأتمنى الموت دائماً

كشفت الفنانة شكران مرتجى عن أنها لا تهاب الموت بل تتمناه بشكل دائم باعتبار أن الآخرة ليس بها شر وهو السبيل الذي سيجمعها بكل أحبابها الذين رحلوا ، وقالت في لقاء مصور : ” دائماً أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين وفوق ما في شر ورح بلتقي كل الناس الحلوين ” .



وحول الحزن الذي سيعتريّ محبيها بعد رحيلها أشارت إلى أن الناس ستنسى بعد يومين من موتها ، لافتة إلى أن والدتها ووطنها سوريا وبلدها الأم فلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم .



وصرحت لأول مرة بأنها فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة ، مؤكدة أنها الآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع .



يذكر أن الفنانة شكران مرتجى كشفت في وقتٍ سابق تعرضها للتنمر ، ووجهت رسالة حازمة لكل من ينتقدون الفنانين بكلمات مسيئة جارحة وكتبت عبر إحدى صفحاتها : ” لا تغار مني … هلكت لوصلت لهون … لا تسرق حلمي … لا تصادر رأيي … انتقدني بس لا تشتمني ” .



وأضافت : ” اختلف عني لا تخانقني … لا تقتلني بحرفك … لا تحكي معي بس لا تحكي عليّ ” .