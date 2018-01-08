"الفنان الشعبي .. النجم العربي" بهاء اليوسف

هذا ما حصده الصوت الجبلي القوي بهاء اليوسف خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ أن كان عمره إثني عشر عاماً، خلال سنواته الدراسية ونشاطاته في شبيبة الثورة. فهو عَشق الفن منذ طفولته وخصوصاً الفن الشعبي والعتابا لينطلق بعدها للحفلات الشعبية والأعراس.

النجم السوري بهاء اليوسف من مواليد حمص عام 1988 سُمي بالطفل المعجزة لما يملكه من موهبة في الغناء والصوت ومحبة الناس أوصلته لحلمه الذي هو عليه الآن.

في أواخر عام 2017 أطلق النجم العربي بهاء اليوسف كليب أغنيته "لحالي أحلالي" التي لاقت أصداءً أصداءً قوية من المعجبين والمحبين تاركةً بصمة في قلوب المستمعين حيث حصدت الأغنية أكثر من 9 مليون مشاهدة على اليوتيوب والكليب حصد أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية تحكي أنه لم يعد مكان للحب في قلوب الآخرين لما يسببه من أوجاع قلب وآلام وأن الصداقة تعوض عن الحب وهي الباقية، كما علينا نسيان الماضي أمام دورة الأيام والقضاء بالقدر فالجرح يولد القوة داخلنا وفي النهاية هناك حساب لمن بادلناهم مشاعر الحب ولم يكترثوا به. الأغنية إخراج مؤيد الأطرش، كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ماسترينغ بابلي تولز مؤيد الأطرش وإنتاج شركة سيريتل.

الكليب لم يكن اللقاء الأول الذي يجمع شركة سيريتل والنجم بهاء اليوسف، حيث يجمعهم صداقة قديمة عمرها تجاوز الأربع سنوات. فالنجم كان له مشاركته المميزة في أضخم عرس جماعي سوري أقامته شركة سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد في الفترة الأخيرة لأكثر من ألف شابة وشاب من أبطال الجيش العربي السوري وقوى الدفاع الشعبي من أسر الشهداء مقدماً دور الفلاح أوبريت حكاية نصر المهتم بأرضه يبذل كل ما بوسعه لتبقى مثمرة وصلبة، إضافةً لإحيائه حفل الزفاف لمدة من الوقت مع ألمع النجوم من أصدقاء سيريتل. كما مان له مشاركة مميزة في الفرحة الثالثة والعديد من الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها شركة سيريتل.

كان لنا شرف اللقاء بالفنان بهاء اليوسف خلال أيام الميلاد المجيد حيث كان مع جمهوره ومحبيه في لبنان وسورية وجميع الحجوزات كانت تنتهي قبل عدة أيام من الحفلات، أما عن رأس السنة كان في دمشق - نادي الشرق برعاية المشرقة وتم أيضاً إغلاق الحجوزات قبل 4 أيام من الحفلة.

وعن استفسارنا عن أعماله الجديدة في عام 2018 فأخبرنا أنه حالياً لديه الكثير من الأعمال وعمل باللون العراقي حيث سيكون التعاون الأول مع الشاعر العراقي والأخ كما وصفه محمد الجميلي وعمل آخر للشاعر السوري المبدع عامر لاوند وأعمال أخرى. وعن ظهوره الإعلامي أوضح قائلاً: "ما نمر به في سورية جعلني بعيد قليلاً عن الإعلام والأيام القادمة ستكون أفضل بهمة جيشنا والقائد".

أما عن الحظوظ والنجاحات والجمهور قال: "الحظ موجود في حياتي ولكن من جدّ وجد وأشكر الله إنني غير مقصر في عملي، واليوم أنا هنا بمحبة الناس أصحاب الفضل الكبير بالوصول إلى هذا النجاح والشهرة ولن أنسى الإدارة الناجحة (الأخ والأستاذ وليم زهيري والفرقة الموسيقية التي بجانبي دوماً وخاصةً الأورغنيست الأستاذ سليم محلا) والتوفيق من رب العالمين ورضا الوالدين. أنا مهما كَبُرت وأصبحت مشهوراً أمشي في الشارع بهاء اليوسف مواطن سوري. أما جمهوري فأنا أتواصل معهم عبر حسابي الرسمي على الفيسبوك بشكل مستمر ويومي تقريباً".

للعائلة الاهتمام الأكبر وكل الحب وأصحاب الحق بالاهتمام الأكبر من نجمنا بهاء فهو يقضي أوقات فراغه مع العائلة والأولاد حتى في سفراته الطويلة فهو يتواصل معهم بشكل دائم عبر الملتيميديا.

النجم العربي بهاء اليوسف من هواياته السباحة وكرة القدم ولعب الورق وهو دائم التواصل مع الأصدقاء.

صوت جبلي بدأ من عمر الزهر راحت تقوى جذوره في الأرض لأصبح عوداً قوياً صلباً لا يصعب عليه صوت ولا لحن.

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