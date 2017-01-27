الفلبين تحذر من مخططات تنظيم “داعش” لإقامة شبكة إرهابية جنوب شرق آسيا

كشف وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا أمس عن تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتكثيف الاتصالات مؤءخرا بين متطرفين من داخل الفلبين وتنظيم “داعش” الإرهابي الأمر الذي يثير المخاوف بشأن سعي التنظيم التكفيري لإقامة شبكة إرهابية في جنوب شرق آسيا.



ونقلت رويترز عن لورينزانا قوله في مؤتمر صحفي “إن المعلومات التي تلقتها بلادنا من حلفائها كشفت أن متزعما من جماعة أبو سياف المتطرفة التي عرفت بعمليات القرصنة والخطف والقتل في جنوب الفلبين ويدعى اسنيلون هابيلون يسعى للتوسع في مناطق جديدة في الفلبين بإيعاز من تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك بعد أن تصاعد التواصل بين الجماعتين الإرهابيتين في الآونة الأخيرة”.



وأضاف لورينزانا “إنه ووفقا للمعلومات الاستخباراتية فإن هابيلون ترك المنطقة التي كان يمارس فيها ومجموعته عملياته الإرهابية في جزيرة باسيلان وتوجه إلى لاناو ديل سور لاستكشاف ما إذا كانت المنطقة صالحة للانتقال إليها واتخاذها مركزا لتنفيذ عملياته هناك”.



وخطفت جماعة أبو سياف التي تنشط في جزيرتين جنوب الفلبين عشرات الأجانب على مدى الأعوام الماضية وذبحت عددا منهم ومن بينهم كنديان العام الماضي.



وقال لورينزانا في إشارة إلى التواصل بين جماعة أبو سياف وتنظيم “داعش” الإرهابي “كانا يتواصلان من قبل لكن ليس كثيرا مثل الآن حيث يعاني التنظيم الإرهابي للحفاظ على الأراضي التي كان يسيطر عليها في الشرق الأوسط”.

وكالات