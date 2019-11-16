الفقر والبطالة والموت المبكر...دراسة تحدد ماذا ينتظر جيل الألفية

الباحثون مقتنعون بأن جيل الألفية في معظم الحالات لن يكون قادراً على النجاح على وجه التحديد بسبب المشاكل الصحية.



جيل ما يسمى جيل الألفية - الناس الذين ولدوا في الفترة 1981-1996، تنتظرهم آفاق حزينة. تم نشر الدراسة من قبل Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) ، وهو اتحاد شركات تأمين أمريكية توفر التأمين على الحياة لنصف سكان الولايات المتحدة.



وفقًا للدراسة، يفقد هذا الجيل الصحة بشكل أسرع من الجيل المسمى بالجيل إكس السابق - الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1961 و 1981.



معدل الوفيات بين جيل الألفية أعلى بنسبة 40% من الفئة السابقة. المشاكل الرئيسية لهذا الجيل هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكذلك الاكتئاب الحاد، ونسبة عالية من حالات الانتحار والموت بسبب الجرعات الزائدة. في الوقت نفسه، يميز الخبراء جيل الألفية باعتباره الجيل الأكثر تعليماً. لكن المشاكل الصحية هي التي يمكن أن تمنعهم من النجاح.



على سبيل المثال، قد يزيد علاج جيل الألفية في المستقبل القريب بنسبة 33% مقارنة بممثلي الجيل إكس في عمر مماثل. وبسبب الأمراض التي يعاني منها الأشخاص الذين ولدوا من عام 1981 إلى عام 1996 لن يتمكنوا من العمل بكفاءة، وعلى وجه التحديد هم الذين يتعين عليهم أن يشكلوا العمود الفقري للاقتصاد ومجال الإدارة. للسبب نفسه، فإن العديد من ممثلي جيل الألفية يواجهون تهديد البطالة، كما يقول موقع BCBS.



ليس من الواضح كيفية التعامل مع هذه المشكلة. وحث الخبراء واشنطن على أن تأخذ هذا الأمر بعناية أكبر وأن تضع تنبؤات مالية مبكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار السمات الصحية لجيل الألفية.



سبوتنيك