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الفصائل المسلحة تستهدف حلب مجدداً.. والحصيلة طفل وامرأتان ضحايا و 3 إصابات

قضى طفل وامرأتان وأصيب 3 مدنيين إثر استهداف مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى مدينة حلب بعدد من القذائف الصاروخية.

وارتقى “3 مدنيين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب”.

واعتدى “إرهابيون يتحصنون عند الأطراف الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب بعد ظهر اليوم على مدينة حلب بالقذائف الصاروخية سقط عدد منها على حي جمعية الزهراء، ما تسبب باستشهاد طفل وامرأتان وإصابة 3 أشخاص بجروح نتيجة سقوط قذائف على حي حلب الجديدة”.

ويكثف الجيش العربي السوري من عمليات التمهيد الناري على مقرات المجموعات المسلحة في ريف حلب الغربي بالتزامن مع تزايد اعتداءات المجموعات المسلحة على مناطق المدنيين في مدينة حلب.

يذكر أن المجموعات المسلحة جددت خروقاتها باستهدافها للأحياء السكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية، مساء الأحد، ما أودى بحياة مدني وتسبب بإلحاق الأضرار بالماديات.

 

وكالات