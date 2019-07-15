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الفصائل الإرهابية المسلحة تستهدف بلدة محردة في ريف حماة بالصواريخ

أفاد مصدر عسكري باستهداف الفصائل المسلحة المتواجدة في اللطامنة والزكاة، اليوم الاثنين، بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة و المحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجموعات المسلحة استهدفت المحطة الحرارية في محردة، ولا معلومات عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

 وفي سياق متصل، استشهد 6 مدنيين وأصيب 9 آخرون أمس الأحد بجروح، بينهم أطفال، نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب شمالي سوريا.


وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأهالي ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة.

 


المصدر: RT