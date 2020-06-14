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الفريق الاقتصادي الحكومي يناقش خطوات المركزي لخفض سعر الصرف

ناقش الفريق الاقتصادي الحكومي خطوات وإجراءات المصرف المركزي فيما يتعلق بسعرالصرف وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل التقلبات غير المبررة الحاصلة مؤخرا.

وأكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تأييده ودعمه خطة مصرف سورية المركزي للاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات لإعادة سعر الصرف إلى المستوى الذي كان عليه مع التأكيد على الاستمرار بالضغط على سوق الصرف وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة.

وتقرر السماح لأي مواطن يحوَل مبلغا من المال في أحد فروع المصارف العاملة بالمحافظات سحب كامل المبلغ من محافظة أخرى خلال أسبوع من تاريخ التحويل بما يسهل ويدعم حركة نقل الأموال عبر القنوات النظامية.

وأكد مصرف سورية المركزي استمراره باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية نقل وتحويل الأموال عبر القنوات المصرفية وشركات الحوالات ،مع التشديد على تكامل أدوار كافة الجهات المعنية في النشاط الاقتصادي من القطاعين العام والخاص لضبط واستقرار سعر الصرف في مواجهة الحرب الاقتصادية .

 



رئاسة مجلس الوزراء في سورية