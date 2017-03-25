الفريق الأولمبي السوري يحرز 8 ميداليات في بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية الخاصة في النمسا

أحرز الفريق الأولمبي السوري المشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية الخاصة 8 ميداليات أولمبية واحدة ذهبية واثنتان فضيتان وخمس برونزيات.



وشارك في الأولمبياد الدولي الشتوي الحادي عشر لذوي الاحتياجات الخاصة الذي اختتم نشاطاته أمس في النمسا 107 دول بينها سورية التي شاركت بفريق مكون من 12 لاعبا ولاعبة وإداريا.



وكان الوفد السوري شارك عند افتتاح البطولة في إيقاد شعلة الأمل الأولمبية في ستاد مدينة رامساو شلادمينغ في مقاطعة شتايرمارك وسط النمسا.



وشارك في البطولة التي استمرت لمدة خمسة أيام أكثر من 3000 لاعب ضمن عدد من المسابقات الرياضية تضمنت التزلج البعيد والتزلج السريع وتزلج الضاحية الأرضي والهوكي الأرضي والهوكي على العشب والهوكي على العشب في الصالات والرياضة الاستعراضية والرقص على الجليد والجري على الجليد والتزلج الإيقاعي والتزلج السريع والتزلج الألبي المتعرج والتزلج بالألواح والتصويب بالعصا.

وكالات