الفريق الأممي يجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الوفد السوري
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الفريق الأممي يجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الوفد السوري

ذكر موفد سانا إلى جنيف.. “أن الجلسة ما قبل الأخيرة بين وفد الجمهورية العربية السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار الجولة الخامسة من محادثات جنيف شهدت إجابة الفريق الأممي على بعض الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الوفد السوري أمس والتطرق إلى عنوان السلة الثالثة، ليكون بذلك قد تم التطرق بشكل أولي الى السلل الأربع”.

وعقد وفد الجمهورية العربية السورية جلسة محادثات صباح اليوم مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وكان الوفد قدم خلال جلسة عقدت أمس مع دى ميستورا مجموعة من الأسئلة حول السلة الأولى للحوار السوري السوري وبانتظار توضيحات من الفريق الأممي حول المقصود من العناوين المطروحة ضمنها على أن يتم في جلسة اليوم متابعة النقاش حول هذه التوضيحات مع دى ميستورا .

يذكر أن وفد الجمهورية العربية السورية عقد جلسة محادثات يوم السبت الماضي مع دي ميستورا، حيث أفادت مصادر مقربة من الأمم المتحدة بأن الوفد قدم خلالها إلى دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب.

كما عقد وفد الجمهورية العربية السورية يوم الاثنين الماضي جلسة محادثات مع رمزي عزالدين رمزي نائب المبعوث الأممي وتطرق معه إلى سلة الدستور وقدم له ورقة مبادىء أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية.

وسيلتقي دي ميستورا وفد “معارضة الرياض” عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وبدأت في جنيف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى حيث انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من آذار الجاري بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلات أبرزها سلة مكافحة الإرهاب.

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