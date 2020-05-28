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الفروج يلحق باللحوم ... ويغيب عن الموائد السورية لارتفاع سعره

شهدت أسعار الفروج وهي المادة الأكثر طلباً في العطل والأعياد بعد أن استغنى معظم المواطنين عن اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق في القنيطرة وريف دمشق الغربي.

وبلغت الزيادة نحو ١٠٠ % ، حيث بلغ سعر الشرحات ٣٩٠٠ – ٤٠٠٠ ليرة بعد أن كانت تباع يوم الوقفة ٢٢٠٠ ،على حين سجلت الكستا أيضاً سعر ٣٧٠٠ ليرة بعد أن كانت ٢١٠٠ قبل العيد .

وبرر الباعة ارتفاع الأسعار لمادة الفروج بسبب نقص المادة في السوق وقلّة العرض وزيادة الطلب .

في سياق آخر, سجلت أسعار الخضر والفواكه انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه قبل عطلة العيد حيث تراوح سعر مادة البطاطا ٣٠٠ – ٣٢٥ و البندورة ٣٠٠ والخيار ٣٠٠ والبصل ٢٠٠ – ٢٥٠ والباذنجان البلدي ٤٥٠٠ والخس ١٠٠ والحشائش ( نعنع بقدونس كزبرة ) ٥٠ ليرة .

 

 


 
الوطن