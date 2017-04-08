الفرقاطة الروسية الاميرال غريغوروفيتش تعود إلى البحر المتوسط

عادت الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش المزودة بصواريخ كاليبر المجنحة إلى مياه البحر المتوسط لتنضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة هناك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن النقيب فياتشيسلاف تروخاشيف رئيس الدائرة الإعلامية في أسطول البحر الأسود التابعة له هذه الفرقاطة قوله اليوم.. “انضمت الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش التابعة لأسطول البحر الأسود تحت قيادة الرائد أناتولي فيليشكو الى القوات البحرية المرابطة على نحو دائم في البحر الأبيض المتوسط”.

يشار إلى أن الفرقاطة الاميرال غريغوروفيتش هي سفينة قيادية قادرة على الابحار مدة 30 يوما دون التوقف في أي ميناء ومزودة بالصواريخ المجنحة كاليبر إم كا ومنظومة صواريخ الدفاع الذاتي شتيل ونظام مدفعية من عيار 100 مم ومدفعية مضادة للطيران كما يمكنها أن تقل على متنها طائرة مروحية.

وكالات