مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات

الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الفرق الفنية المشكلة لديها بدأت أعمالها لإعادة تأهيل معمل حيان للغاز بريف حمص ضمن خطط موضوعة “إسعافيه ومتوسطة وطويلة” وذلك وفقا لطبيعة الأضرار الموجودة.

وبينت الوزارة  أن الفرق الفنية دخلت إلى موقع المعمل بعد تأمينه من قبل الجيش العربي السوري ليصار إلى تحديد الأضرار ووضع خطط الصيانة المطلوبة حيث تم “رصد أضرار وخسائر كبيرة على مستوى البنى التحتية للمعمل والمحطة والخطوط ولكن التعديات الأكبر والأخطر كانت على آبار الغاز نتيجة تفجير رؤوس الآبار وإضرام النار بها”.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية “تعمل وفق الخطة الإسعافية على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته في معمل غاز إيبلا في الفرقلس إلى جانب العمل بالتوازي على تأهيل خطوط الآبار ومحطة تجميع الغاز وخطوط تحويل الغاز مع وضع برنامج لمكافحة الحرائق على الآبار المشتعلة”.

وكان مدير عام معمل حيان للغاز المهندس أسد سليمان أكد  قبل يومين أن التقييم الأولي للأضرار التي لحقت بمعمل حيان للغاز جراء تفجيره من إرهابيي تنظيم “داعش” يشير إلى “وجود أضرار كبيرة لحقت بأقسام المعمل كافة”.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والصديقة في الـ14 من هذا الشهر أعادت الأمن والاستقرار إلى معمل حيان للغاز ومحطة جحار وعدد من التلال في الريف الغربي لتدمر بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.