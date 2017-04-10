الفرص الضائعة في الأقتصاد السوري، الذهب الأبيض.. نموذجاً

شادي أحمد: كانت سوريا تنتج 700 الف طن قطن في العام قبل الأزمة..أي ماقيمته مليار دولار ما بين تصدير و بعض التصنيع البدائي..تقول الدراسات ان القيمة المضافة لتصنيع القطن من محبوب الى محلوج الى خيوط الى نسيج و من ثم ألبسة تعادل 8 أضعاف قيمته الأولية بمعنى كيلو القطن الذي يساوي وقتها دولار واحد فقط ينتج 5 تي شيرت ثمنها 8 دولار..

مخلفات القطن يتم حرقتها أو قلعها.. يمكن ان تنتج 5 مليون طن خشب MDF و الذي نستوره من الخارج و بالتالي تكون قيمته 2 مليار دولار بالاضافة إلى الميرسيليزيه الذي يعادل مليار دولار..

هذه الثروة التي كنا نحصل منها على مليار يمكن ان تحصل 11 مليار دولار كانت تضيع هباء..نحن أضعنا 10 مليار دولار من محصول واحد..لذلك من أجل إعادة الاعمار نحن بحاجة الى تعظيم maximize الموارد

هل تريدون نماذج أخرى مثل بازلت السويداء و درعا او تفاح بلودان او حمضيات الساحل أو قمح الجزيرة أو صناعة حلب أو حرير مصياف أو سمك اللاذقية أو جبنة حماه أو آثار تدمر..هذه الفرص الضائعة في الاقتصاد السوري