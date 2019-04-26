يبحث كل منا عن الحصول على أسنان بيضاء ناصعة ولامعة، ويمكن اللجوء للطبيعة لتبييض الأسنان بطرق طبيعية، من خلال “صحتك فى وصفة” نتعرف على كيفية عمل الفراولة والبيكربونات لتبييض الأسنان طبيعياً، بحسب ما ذكر موقع “step to health”.



ويحدث اصفرار الأسنان لأسباب عديدة منها بعض الأطعمة والمشروبات التي تلطخ أسناننا بشكل دائم، ومع مرور الوقت، تصبح أسناننا تدريجياً صفراء أو بنية اللون، ومن هذه المشروبات التى تسبب اصفرار الأسنان القهوة والشاي والصودا وكذلك التدخين وسوء نظافة الفم. يمكن عمل عجينة باستخدام الفراولة وصودا الخبز أو البيكربونات، حيث تعمل الفراولة كعامل تبييض طبيعي للأسنان.



الطريقة:



-يتم مزج الفراولة مع صودا الخبز حتى تصبح عجينة.ضعها على أسنانك واتركه لمدة 20 دقيقة، ثم انتظر 30 دقيقة واستخدم الفرشاة لأسنانك.



-لا تستخدم هذه الوصفة بشكل متكرر (بحد أقصى مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين).



-وهناك طريقة أخرى لاستخدام البيكربونات و لتبييض الأسنان وهى استخدم ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وأمزجها بقليل من الماء وأغسل أسنانك بالفرشاة حتى تصبح كمعجون أسنان